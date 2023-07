FC Porto vence Portimonense no terceiro jogo de preparação

Os dragões têm em vista a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica © Miguel Riopa/AFP (arquivo)

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Portimonense, por 2-0, no terceiro desafio de pré-época dos dois clubes da I Liga de futebol, que decorreu à porta fechada no Estádio Municipal dos Dois Irmãos, em Portimão, comunicaram os dragões.

Romário Baró (73 minutos), servido por Toni Martínez, e Gonçalo Borges (79), após uma solicitação de João Mendes, fizeram os golos da equipa orientada por Sérgio Conceição, que ainda viu André Franco falhar uma grande penalidade diante de Gabriel Souza (63).

Disposto em '4-4-2', o FC Porto atuou de início com o guarda-redes Samuel Portugal, os defesas Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell, os médios Ussumane Djaló, Bernardo Folha, Rui Monteiro e Galeno, e os avançados Namaso e Fran Navarro.

Cláudio Ramos, Pepê, João Marcelo, Iván Marcano, João Mendes, Romário Baró, André Franco, Vasco Sousa, Gonçalo Borges, Abraham Marcus e Toni Martínez foram lançados na segunda parte pelos 'dragões', que utilizaram 22 dos 33 atletas presentes no estágio, que tem decorrido em Vale do Garrão, situado na vila de Almancil, no concelho de Loulé.

De fora ficaram os sete internacionais que se tinham juntado ao plantel na segunda-feira, casos de Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Otávio ou Mehdi Taremi, bem como Francisco Meixedo, que representou Portugal no Europeu de sub-21.

No boletim clínico estão João Mário, Gabriel Veron e Evanilson, que haviam começado a pré-temporada em processo de recuperação de lesões, apesar de os dois avançados brasileiros já terem evoluído na terça-feira para regime de treino integrado condicionado.

Quanto ao Portimonense, Paulo Sérgio deu a titularidade ao guarda-redes Vinicius, aos defesas Guga, Alemão, Filipe Relvas e Gonçalo Costa, aos médios Lucas Ventura, Paulo Estrela e Carlinhos e aos avançados Kim Yong-hak, Sylvester Jasper ou Ronie Carrillo.

Do banco de suplentes foram saindo ao longo deste encontro vespertino Gabriel Souza, Rafael Alcobia, Pedrão, Moustapha Seck, Igor Formiga, Mohamed Diaby, Maurício, Hélio Varela, Davis Silva, Rildo, Ângelo Taveira e Paulinho, tendo sido lançados oito reforços.

O FC Porto alcançou a terceira vitória na pré-temporada, após ter batido a Académica (4-0), da Liga 3, e a equipa B dos 'azuis e brancos' (3-0), do escalão secundário, em jogos disputados no Olival, e vai prosseguir em estágio no Algarve até à próxima quarta-feira.

Os dragões têm em vista a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 8 ou 9 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.

Já o Portimonense, que vinha de dois ensaios com o bicampeão escocês Celtic (empate 0-0 e derrota por 4-1), vai iniciar a nova época com uma receção ao Estrela da Amadora, recém-promovido à I Liga, no domingo, às 20h30, para a primeira ronda da Taça da Liga.