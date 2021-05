FC Porto vence Sporting e está a um triunfo do título na Liga de basquetebol

© Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto venceu esta sexta-feira o Sporting por 87-73, no terceiro jogo da final da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no Dragão Arena, no Porto, e está a um triunfo de garantir a conquista do título.

Com as duas equipas a entrarem empatas na final, com uma vitória para cada lado, o FC Porto, a jogar em casa, entrou melhor na partida e ao intervalo já liderada por 43-31. Os 'dragões' controlaram a partida e acabaram por vencer, passando a liderar a final.

O FC Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito, decidem o sucessor da Oliveirense, que venceu os dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, sendo que, em 2020, a Liga foi cancelada devido à covid-19.