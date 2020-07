FC Porto vence Tondela e está a um passo do título. Veja o resumo do jogo

O FC Porto venceu o Tondela por 3-1.

09 Jul, 2020

O FC Porto foi a Tondela vencer a equipa local. Os golos só surgiram na segunda parte, com Danilo a faturar. Canto do lado direito do ataque batido por Alex Telles e, no centro da área, Danilo saltou, cabeceou e marcou.

Aos 64 minutos, o FC Porto aumentou a vantagem por intermédio de Mossa Marega. O avançado maliano bateu Niasse, após ser isolado por Jesús Corona. ​​​​

A 15 minutos do final do tempo regulamentar, Matheus Uribe carregou em falta Jonathan na grande área. O árbitro Fábio Veríssimo foi ver o lance nas imagens do videoárbitro e marcou grande penalidade. Da marca dos onze metros, Ronan bateu Marchesín e reduziu a desvantagem.

O FC Porto também acabou por marcar de grande penalidade. Já nos descontos, Filipe Sampaio encostou-se a Marega, na grande área, derrubando o avançado maliano. Fábio Veríssimo foi ver as imagens do lance e apontou grande penalidade. Na conversão, Fábio Vieira marcou o terceiro golo da noite e colocou o FC Porto com uma mão no título.