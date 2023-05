Mehdi Taremi © Ivan Del Val/Global Imagens

Por TSF 27 Maio, 2023 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Evanilson marca o terceiro golo, aos 39 minutos.

Otávio marca o segundo golo, aos 32 minutos.

O avançado iraniano Mehdi Taremi abriu o marcador no Dragão aos oito minutos.

Pepê marca o segundo golo, aos 12 minutos, mas foi anulado por fora de jogo.

O médio do Vitória SC Tomás Händel foi expulso no Dragão aos dois minutos, deixando os visitantes reduzidos a dez.

O FC Porto recebe este sábado o Vitória SC na última jornada da Liga, mas ainda com os olhos postos no título. Os dragões são segundos, a dois pontos do Benfica.

Para conquistar o título, a equipa de Sérgio Conceição precisa de vencer e esperar uma derrota do Benfica contra o Santa Clara.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe e Galeno; Taremi e Evanilson.

Onze do Vitória SC: Bruno Varela; Ibrahima Bamba, André Amaro e Tounkara; Miguel Maga, Tomás Händel, Dani Silva e Afonso Freitas; Jota Silva, André Silva e Mikey Johnston.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Toni Martínez.

Suplentes do Vitória SC: Rafa, Hélder Sá, Safira, Tiago Silva, Nélson da Luz, Matheus Índio, Zé Carlos, Anderson e Jorge Fernandes.