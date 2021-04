Taremi perto do golo. FC Porto 0-0 Vitória SC (1.ª parte)

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Depois da vitória pela margem mínima na Madeira em casa do Nacional, os campeões nacionais regressaram ao Dragão na esperança de somarem mais um triunfo e, assim, pressionar o líder do campeonato. O FC Porto queria aproveitar o deslize do Sporting na quarta-feira com o Belenenses SAD em Alvalade.

Para este jogo, Marega e Otávio regressaram ao onze inicial dos dragões, tal como o lateral Nanu, que entrou para a vaga deixada pelo lesionado Zaidu.

Já do lado do adversário, o Vitória aparecia no Dragão à procura de conquistar pontos para pressionar o quinto classificado, o Paços de Ferreira.

O jogo começou com o Vitória a criar algum perigo junto à baliza azul e branca. O destaque ia para o extremo inglês Marcus Edwards. O jogador formado no Tottenham teve, nos minutos iniciais, dois lances que serviram de aviso face à qualidade técnico deste pequeno jovem prodígio que atua na equipa da cidade berço.

Só aos 17 minutos é que o FC Porto respondeu. Numa jogada e insistência criada por Corona, o lance parecia perdido, mas Taremi pressionou a defensiva vimaranense e esteve perto de apontar o primeiro golo no Dragão.

Onze do FC Porto: Marchesín; Nanu, Mbemba, Pepe e Manafá; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio; Marega e Taremi.

Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Díaz, Carraça, Grujic, Baró, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição.

Onze do Vitória de Guimarães: Varela, Sacko, Mumin, Jorge Fernandes, Mensah e Amaro; Pepelu e André André; Rochinha, Estupiñan e Edwards.

Suplentes: Trmal, Suliman, Lameiras, Mikel Agu, Sílvia, Ouattara, André Almeida, Noah e Janvier.

Árbitro: Tiago Martins. Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro. VAR: Rui Costa.