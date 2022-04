Por Gonçalo Teles 10 Abril, 2022 • 19:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga venceu, este domingo, o Vizela por 1-0 num jogo em que Vitinha foi expulso ainda na primeira parte por jogo perigoso. O único golo da partida foi marcado por Iuri Medeiros e os bracarenses somam agora 55 pontos, no quarto lugar.

Depois de quase 40 minutos de jogo em que parecia adormecido, o SC Braga chegou à vantagem numa jogada que começa em Yan Couto, passa pelos irmãos André e Ricardo Horta e acaba com Iuri Medeiros descaído para a direita e a rematar com a parte interior do pé esquerdo para o 1-0.

Apesar da vantagem, a noite dos bracarenses complicar-se-ia logo de seguida, quando Vitinha tentou dois pontapés de bicicleta e, na segunda tentativa, acertou em cheio na cabeça de Ivanildo. António Nobre mostrou o vermelho direto ao avançado mesmo em cima do intervalo.

A defender uma vantagem mínima com apenas dez jogadores, os bracarenses passaram por um calafrio: Cassiano surgiu isolado, permitiu uma primeira defesa a Matheus e, na recarga, atirou a contar, mas a jogada foi anulada por fora de jogo.

Mantinha-se, ainda assim, a defesa possível do 1-0. Com um meio-campo reforçado para o final do jogo - Gorby e Mineiro nos lugares de André Horta e Castro - a equipa de Carvalhal agarrou-se como pôde à vantagem mínima e viu Guzzo, aos 88', falhar pela segunda vez um lance de golo. Estava feito o jogo.

Onze do FC Vizela: Pedro Silva, Ivanildo Fernandes, Anderson, Ofori, Igor Julião, Rashid, Samu, Zohi, Kiko, Alvarado e Cassiano

Onze do SC Braga: Matheus, Yan Couto, Paulo Oliveira, David Carmo, Diogo Leite, Moura, Castro, André Horta, Ricardo Horta, Medeiros e Vitinha

O jogo foi arbitrado por António Nobre, assistido por Pedro Ribeiro e Nelson Pereira. No VAR esteve Hélder Malheiro.

Suplentes do FC Vizela: Ivo, Guzzo, Guo Tianyu, Aidara, Sarmiento, João Ricardo, Maviram, Ventura e Etim

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Tormena, Abel Ruiz, Lucas Mineiro, Gorby, Fabiano, Berna, Bruno Rodrigues e Falé