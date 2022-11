Fechada grelha para 2023. Americano Logan Sargeant assina pela Williams

Logan Sargeant © Greg Nash/EPA

A grelha de 20 pilotos que farão parte da Fórmula 1 em 2023 ficou definida esta segunda-feira. Logan Sargeant, quarto classificado da Fórmula 2 em 2022, sobe de categoria e assina pela Williams Racing e, ao seu lado, terá como colega Alexander Albon, que se mantém na equipa.

O americano, piloto de desenvolvimento dos britânicos, substitui Nicholas Latifi, que conduziu o monolugar número seis da formação sediada em Grove, no Reino Unido, durante as últimas três temporadas, onde conquistou apenas nove pontos em 61 grandes prémios disputados.

Sargeant já tinha o lugar reservado na Williams há algumas semanas. Contudo, precisava de terminar a época nos seis primeiros da Fórmula 2 para conseguir a superlicença, o documento que permite aos pilotos uma possibilidade de conduzir na categoria rainha do desporto motorizado.

O americano de 21 anos referiu, em declarações ao site da equipa britânica, que, durante o último fim de semana da época "sentiu nos ombros o peso de 15 anos de trabalho árduo" e mostrou-se feliz por ter conquistado o seu objetivo principal e por ter concretizado um "sonho de criança".

Logan Sargeant é o primeiro piloto norte-americano na Fórmula 1 desde Alexander Rossi que, em 2015, esteve em cinco grandes prémios aos comandos de um monolugar da Manor Marussia.

A Fórmula 1 regressa a 5 de março de 2023, no circuito de Sakhir, no Bahrain. Além do piloto da Williams, Oscar Piastri (McLaren) e Nyck De Vries (Alpha Tauri) também se vão estrear a tempo inteiro na competição. Mudam de ares Pierre Gasly (troca Alpha Tauri pela Alpine) e Fernando Alonso (troca Alpine pela Aston Martin) e há ainda um regresso ao paddock, com Nico Hulkenberg a assinar pela Haas.