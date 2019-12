Federação abre inquérito aos incidentes do Belenenses SAD - FC Porto

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por Rui Polónio com Miguel Jorge Fernandes 12 Dezembro, 2019 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TSF sabe que o organismo que tutela a disciplina da decidiu avançar com o processo de averiguações com base nas notícias e imagens que têm sido divulgadas nos últimos dias.

Nas imagens reveladas inicialmente pela SIC Notícias, é possível ver Pedro Ribeiro a queixar-se de ter sido agredido com um murro, sem nunca referir nomes, no caminho para os balneários ao intervalo do encontro das duas equipas no passado domingo.

O processo foi remetido para a Comissão de Instrutores da Liga que , depois de concluído o inquérito, o devolverá ao Conselho de Disciplina para que seja tomada uma decisão.

A TSF sabe ainda que a Federação não recebeu qualquer relatório policial nem as imagens das câmaras de videovigilância do Estádio do Jamor que estão em posse Instituto Português do Desporto e Juventude, organismo responsável pelo Estádio do Jamor.