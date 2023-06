Federação acusa Benfica de manchar "de forma grave a imagem do basquetebol"

O Benfica venceu o Sporting por 101-85 © Pedro Rocha/Global Imagens

Por TSF/Lusa 12 Junho, 2023 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) condenou esta segunda-feira a ausência do Benfica na cerimónia oficial de entrega de medalhas e troféu de campeão nacional da modalidade, afirmando que atenta contra os princípios da ética desportiva, "manchado de forma grave a imagem do basquetebol" e admite consequências para os atletas.

Relacionados Benfica revalida título de campeão nacional de basquetebol

"Sem prejuízo das consequências disciplinares previstas nos regulamentos para a recusa de participação na cerimónia de entrega de prémios por parte do Sport Lisboa e Benfica, a Federação Portuguesa de Basquetebol reserva-se o direito de tomar todas as medidas ao seu alcance para garantir que tais comportamentos não se repitam no basquetebol e que a modalidade continue a ser um exemplo de ética desportiva", pode ler-se num comunicado divulgado pela federação.

O Benfica revalidou o título de campeão nacional em basquetebol no domingo, após ter vencido o Sporting por 101-85.

Num comunicado divulgado no site oficial, clube informou que não iria participar na cerimónia oficial de entrega do troféu, acusando a FPB e o seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe, de "comportamento discriminatório e inaceitável" por permitir que o base do Sporting, Travante Williams, jogasse depois de ter agredido num jogo anterior um agente da autoridade.

Os encarnados argumentam que, numa situação menos grave, a FPB decidiu suspender preventivamente o atleta do Benfica Ivan Almeida por 30 dias.

A formação da Luz, que na época passada tinha selado o cetro no Dragão Arena, casa do FC Porto, reforçou a liderança do ranking de vencedores, somando agora 29 títulos, contra 12 dos 'dragões' e nove do Sporting.