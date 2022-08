Federação inglesa acusa Thomas Tuchel e Antonio Conte de conduta imprópria

Houve quase um confronto físico entre os dois treinadores © Andy Rain/EPA

Por Lusa 16 Agosto, 2022 • 06:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os treinadores do Chelsea, Thomas Tuchel, e do Tottenham, Antonio Conte, foram acusados de conduta imprópria pela Federação Inglesa de Futebol (FA), na sequência dos desentendimentos entre ambos no jogo de domingo, informou na segunda-feira o organismo.

"Thomas Tuchel e Antonio Conte foram acusados de violar a regra E3 da FA. O comportamento dos dois treinadores foi inadequado após o fim da partida", refere o comunicado da FA, que adianta ainda que ambos os treinadores "têm até quinta-feira, 18 de agosto, para apresentarem as respetivas defesas".

Tuchel e Conte tiveram o primeiro desentendimento ainda no decorrer da partida de domingo, quando o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg repos o empate 1-1 para o Tottenham, aos 68 minutos, e, ato contínuo, o técnico italiano festejou junto ao banco dos 'blues', levando à reação enérgica do alemão.

Assim que o árbitro apitou para o final do encontro, que terminou com uma igualdade 2-2, Tuchel agarrou a mão de Conte e não a largou, o que originou quase um confronto físico entre os dois treinadores, que apenas foi evitado devido à intervenção do quarto árbitro, de seguranças e de vários elementos das duas equipas.

Os dois treinadores acabariam por ser admoestados com o cartão vermelho pelo árbitro Anthony Taylor. Além deste processo, o treinador do Chelsea poderá também ser castigado por ter dito, após o encontro, que "seria melhor" que Taylor não voltasse a dirigir jogos dos 'blues', considerando que os dois golos do Tottenham foram irregulares.