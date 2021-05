Federação Portuguesa de Futebol felicita Arouca pela promoção à I Liga

Fernando Gomes, presidente da FPF © Gerardo Santos/Global Imagens

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou o Arouca pela vitória sobre o Rio Ave no 'play-off' de acesso à I Liga e a consequente promoção ao escalão principal, por troca com os vila-condenses.

"Congratulo vivamente o Futebol Clube de Arouca pela subida à I Liga, depois de ter vencido de forma contundente e esclarecedora o 'play-off' de acesso ao escalão principal", afirmou Fernando Gomes, presidente da FPF, em nota publicada no site oficial do organismo na Internet.

Na mesma nota, o presidente federativo dirigiu uma palavra de felicitação a todos os adeptos do clube, que "seguiram à distância, mas com entusiasmo, a caminhada triunfal do regresso à principal liga profissional".

O Arouca venceu em Vila do Conde o Rio Ave por 2-0, depois de já o ter feito na primeira mão, em casa, por 3-0, em jogos do 'play-off' de acesso à I Liga.

A FPF e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional também felicitaram o Trofense e o Estrela da Amadora, que foram promovidos do Campeonato de Portugal - equivalente ao terceiro escalão - à II Liga.