Félix chega ao Chelsea com "idade interessante" e vai usar número com peso

João Félix chega ao Chelsea com vontade de "jogar com alegria". Em declarações aos meios de comunicação do clube londrino, o português assumiu-se "entusiasmado" por chegar aos blues, sentimento que parece ser partilhado pelo treinador Graham Potter.

Questionado em conferência de imprensa sobre o que terá corrido mal ao internacional português no Atletico de Madrid, Potter diz "não fazer ideia".

"Também não me cabe a mim especular sobre isso, são coisas que às vezes acontecem no futebol", arrumou o técnico, antes de deixar elogios a Félix.

"Continua a ter uma idade interessante, as qualidades estão lá, é um jogador fantástico. Pode atuar entre linhas, como um segundo avançado, consegue provocar situações no último terço. Estamos ansiosos por trabalhar com ele", garantiu.

Apresentando oficialmente esta manhã como reforço do Chelsea por empréstimo até ao final da temporada - já depois de ter prolongado o vínculo com o Atletico de Madrid por mais um ano, até 2027 - Félix vai usar um número com história nas costas: o 11.

Didier Drogba, Damien Duff, Zenden ou Denis Wise são outros dos nomes que já utilizaram o número 11.