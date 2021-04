Félix da Costa termina fim de semana para esquecer na Fórmula E com 22.º lugar

O português António Félix da Costa © Paulo Spranger /Global Imagens

O português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou este domingo na 22.ª posição o E-Prix de Valência, segunda corrida do fim de semana na pista espanhola do Mundial de Fórmula E, depois de ter sido desclassificado no sábado.

O piloto português, que partiu da 12.ª posição, sofreu uma penalização por uso indevido do attack mode, depois de ter rodado diversas voltas na oitava posição desta sexta ronda do campeonato do Mundo para carros elétricos.

Um resultado que põe fim a um fim de semana para esquecer do piloto português, depois de ter sido desclassificado na corrida de sábado, que liderou até à última volta, por uso indevido de energia.

A decisão da direção de corrida de retirar 5 Kw extra de potência aos pilotos a uma volta do final gerou um coro de críticas, pois originou que cinco pilotos fossem desclassificados.

O diretor da competição, Frederic Bertrand, afirmou que o piloto português tinha "dificultado a vida aos outros pilotos" por não ter abrandado o ritmo, permitindo que os 45 minutos previstos terminassem antes de cruzar a linha de meta, de forma a efetuar apenas mais uma volta ao traçado (a corrida era de 45 minutos mais uma volta).

"Foi surpreendente a escolha [de Félix da Costa] de dar uma volta extra", frisou.

Já na manhã deste domingo, nas suas redes sociais, o piloto português respondeu, dizendo "não poder aceitar isso" [as alegações da FIA].

"Se eu tivesse ido mais devagar, com o safety car, quantas equipas teriam protestado contra mim?", questionou o português.

Félix da Costa acrescentou que, "se tivesse sido mais lento, eles [direção de corrida] teriam reduzido ainda mais a energia [disponível]".

O piloto de Cascais considera que estava "apenas nas mãos da FIA" ter evitado "isto", que o português considera ir ser "a piada da semana".

Hoje, a vitória sorriu ao britânico Jake Dennis (BMW), que gastou 46.32,002 minutos, deixando o alemão Andre Lotterer (Porsche) no segundo lugar, a 1,483 segundos e o britânico Alexander Lynn em terceiro, a 2,428.

Com estes resultados, Félix da Costa, que hoje não pontuou, é 13.º classificado, com os mesmos 24 pontos que o britânico Alexander Sims (Mahindra) e a 33 do líder, o holandês Nick de Vries (Mercedes), que este domingo foi 16.º.

A próxima ronda disputa-se no Mónaco, a 08 de maio.