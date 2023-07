Vingegaard praticamente sentencia o Tour. Felix Gall vence etapa rainha

Jonas Vingegaard © Marco Bertorello/AFP

Por Rui Oliveira Costa 19 Julho, 2023 • 16:29

O ciclista austríaco Felix Gall venceu esta quarta-feira a 17.ª etapa da Volta a França, mas o dia é de Jonas Vingegaard que praticamente sentenciou a vitória no Tour.

O ciclista dinamarquês foi terceiro na etapa e aproveitou uma infelicidade de Pogacar para ganhar vários minutos ao esloveno que caiu no início da jornada. O camisola amarela chegou 1.52 minutos depois de Felix Gall, mas Pogacar só cortou a meta 7.37 minutos após o vencedor da etapa.

Na principal subida do dia, o Col de la Loze, o esloveno descolou do grupo principal e afirmou já não poder mais. "Já fui. Estou morto", disse Tadej Pogacar numa comunicação com o carro da equipa transmitida pela organização da prova.

"I'm gone. I'm dead."



Tadej Pogacar's words to the team car after being dropped on the Col de la Loze #TdF2023 | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/vm2XIFFsfv - Eurosport (@eurosport) July 19, 2023

Assim, a diferença entre primeiro e segundo da geral, que depois do contrarrelógio era de 1.48 minutos, passou para 7.35.

Outro dos vencedores do dia foi Simon Yates. O britânico foi segundo na etapa e saltou três posições para o quinto lugar.