Fenerbahçe, de Jorge Jesus, perde em Trabzon e fica com liderança em risco

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, perdeu este sábado por 2-0 na deslocação ao terreno do Trabzonspor, em jogo da 15.ª jornada, ficando com a liderança da Liga turca de futebol em risco.

No primeiro jogo para o campeonato após a interrupção para a realização do Mundial2022, a formação de Istambul ficou reduzida a 10 elementos aos 57 minutos, por expulsão do médio português Miguel Crespo, e logo de seguida sofreu novo revés, com o golo do uruguaio Maxi Gómez, aos 61.

Já na fase do 'tudo ou nada', o Fenerbahçe facilitou na zona defensiva e o egípcio Trezeguet 'selou' o triunfo da formação de Trabzon, aos 90+11.

Depois do desaire com o Giresunspor antes do interregno da prova, o Fenerbahçe sofreu, assim, a segunda derrota seguida no campeonato, em que lidera, com 29 pontos, ainda que fique agora à mercê do Galatasaray, segundo colocado, com 27, e que no domingo recebe o Istanbulspor.

Já o Trabzonspor, campeão em título, subiu provisoriamente à quarta posição, com 26 pontos.