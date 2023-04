Fenerbhaçe, de Jorge Jesus, vence Karagumruk e recupera segundo lugar

Jorge Jesus © Sedat Suna/EPA

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, venceu esta segunda-feira no terreno do Karagumruk, por 2-1, na 28ª jornada da I Liga turca de futebol, recuperou o segundo lugar ao Besiktas e reduziu para seis pontos atraso para o líder Galatasaray.

O médio defensivo Willian Arão, com quem Jesus tinha trabalhado no Flamengo, introduziu a bola na baliza do Karagumruk logo aos quatro minutos, mas estava em posição de fora de jogo, e quem marcou mesmo foi a equipa da casa, aos 24 minutos, pelo médio russo Magomed Ozdoev.

Insatisfeito, Jesus fez duas alterações logo no arranque da segunda parte, com a entrada do médio Miha Zajc e do avançado brasileiro João Pedro, ex-Estoril, e o Fenerbahçe deu a volta ao resultado, com golos do recém-entrado esloveno, aos 51 minutos, e do central húngaro Atila Szalai, que cabeceou para o fundo das redes, na sequência de um pontapé de canto.

Com os três pontos somados, o Fenerbahçe recuperou provisoriamente o segundo lugar, com 57 pontos, a seis da liderança do Galatasaray, e somando mais dois pontos do que o Besiktas, mas os dois rivais no pódio da equipa de Jesus, têm um jogo a menos.