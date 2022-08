Fernando Alonso deixa a Alpine e assina pela Aston Martin no final da temporada

Fernando Alonso © EPA

O piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, vai abandonar a Alpine e assinar pela Aston Martin no início da época de 2023. A marca britânica anunciou, esta segunda-feira, a contratação do espanhol, bicampeão do mundo da modalidade, num contrato válido por "múltiplas temporadas".

Nas primeiras declarações após o anúncio, o espanhol afirmou que "a Aston Martin demonstra energia e vontade de vencer, e é por isso uma das equipas mais excitantes da Fórmula 1".

"Hoje, não há nenhuma equipa na Fórmula 1 que está a demonstrar uma maior visão e um empenho absoluto em vencer, e isso faz da Aston Martin uma grande oportunidade para mim", conclui.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether - Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022

"Testemunhei o entusiasmo na equipa de engenheiros e em toda a organização pela oportunidade de trabalhar com o Fernando [Alonso], porque sabemos que quase todos podem aprender com alguém do calibre e experiência dele. Estamos confiantes que ele irá inspirar todos a aumentar a qualidade, e isso só irá aumentar a vontade que já existe dentro da equipa", afirmou Mike Krack, o chefe de equipa da Aston Martin.

Fernando Alonso estreou-se na Fórmula 1 pela Minardi, em 2001 e já disputou 349 grandes prémios na categoria. Em 19 épocas, conquistou dois campeonatos do mundo de pilotos, pela Renault, em 2005 e 2006.

No total, o piloto espanhol conta com 32 vitórias, 98 pódios e 22 pole positions na história da competição. Em 2022, Alonso faz dupla com o francês Esteban Ocon, na Alpine, e ocupa o décimo lugar do campeonato do mundo de pilotos.