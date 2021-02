Fernando Alonso hospitalizado após atropelamento

O piloto Fernando Alonso © Bryn Lennon/AFP

Fernando Alonso foi atropelado por um carro, esta quinta-feira, enquanto andava de bicicleta perto de casa, em Lugano, na Suíça, avança o jornal italiano Gazzetta dello Sport. O piloto espanhol teve de ser hospitalizado.

Segundo o mesmo jornal, os primeiros exames revelaram a existência de algumas fraturas. Este acidente pode comprometer o início do Mundial por parte do automobilista, que começa a 28 de março, no Bahrein.

Entretanto a Alpine, equipa de Alonso, já emitiu um comunicado nas redes sociais a confirmar o acidente.

"O Fernando Alonso está consciente e bem. Aguarda o resultado de novos exames médicos, a que será submetido amanhã", pode ler-se na nota.