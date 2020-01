Fernando Alonso sofre acidente no Rali Dakar

Fernando Alonso © Andre Pain/EPA

Os pilotos espanhóis Fernando Alonso e Marc Coma sofreram um acidente, esta terça-feira, no arranque da 10.ª etapa do Rali Dakar, que decorre na Arábia Saudita.

O carro dos espanhóis capotou ao primeiro quilómetro da etapa, numa zona de deserto, e sofreu danos significativos.

A imprensa espanhola adianta, no entanto, que os dois pilotos se encontram bem. Segundo o jornal El País , Alonso e Coma já retomaram a prova, apesar do carro danificado - uma vez que não é permitida a ajuda das equipas de mecânica, os pilotos têm de reparar sozinhos os danos nos veículos.

Este é o segundo contratempo sofrido por Alonso e Como, que já tiveram um atraso de duas horas na segunda etapa da prova, quando a roda traseira do carro em que competem se soltou.

A décima etapa do Rali Dakar liga Haradh a Shubaytah, um percurso de 534 quilómetros.

A edição do Rali Dakar deste ano fica marcada pela tragédia da morte do piloto português Paulo Gonçalves, que sofreu um acidente fatal durante a sétima etapa da competição, no último domingo.