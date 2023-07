Fernando Gomes admite condições para reforçar o plantel de Conceição

Fernando Gomes, vice-presidente do FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

Fernando Gomes, em entrevista ao jornal O Jogo, admite condições para ir às compras para reforçar o plantel do treinador Sérgio Conceição. Só que esse "pormenor" implica à SAD azul e branca pagar mais pelos juros.

Para a nova temporada o FC Porto só apresentou o reforço Fran Navarro. O avançado espanhol deixou o Gil Vicente para jogar no Dragão, a troco de 6 milhões de euros. Sobre os jogadores que estão a ser apontados à porta da saída, a SAD ainda não vendeu ninguém.

Fernando Gomes, também administrador financeiro da SAD do FC Porto, nesta mesma entrevista garantiu que o clube está longe de estar sob a alçada da UEFA: "Não está em risco o clube entrar em fair-play financeiro, muito se especulou em torno disso e quero passar essa ideia: não está em causa". O administrador explicou ainda que o clube teve "lucro nos dois anos anteriores. Na fórmula tradicional de avaliar o fair-play financeiro há um conjunto de regras e uma é a média dos três anos. Aí estaríamos completamente fora de perigo. Esse problema está resolvido", acrescentou.

Questionado sobre um eventual investidor para ajudar a equilibrar as contas, Fernando Gomes recusou esse cenário num futuro próximo: "Isso não está em cima da mesa por decisão dos órgãos sociais do FC Porto. E posso acrescentar que tem havido várias tentativas de ligação".

Mesmo assim o FC Porto vai encaixar dinheiro de investidores com as negociações pelo "naming" do estádio e do pavilhão, que segundo Fernando Gomes "estão bem encaminhadas, porque estão a acontecer um conjunto de coisas que podem trazer algum rendimento ao clube. Os valores são interessantes com um mínimo de cinco anos e um máximo de dez".

Fernando Gomes também garantiu que o FC Porto apoia a centralização dos direitos televisivos, para entrar em vigor, no máximo, em 2028. O administrador da SAD dos dragões espera que o clube consiga "encaixar um valor maior do que aquele que recebe agora".

Sobre este mesmo tema não deixou de responder ao presidente do Benfica, Rui Costa, que avisou que não vai cumprir a lei se o clube encarnado for prejudicado. Fernando Gomes, por seu lado, garantiu: "Não temos qualquer intenção de entrar em incumprimento, o FC Porto cumpre a lei, sempre. Se a lei definir um determinado caminho, é esse que seguiremos", atirou.