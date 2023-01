Fernando Gomes concorre ao Conselho da FIFA frente ao francês Noël Le Graët

Fernando Soares Gomes da Silva, presidente da Federação Portuguesa de Futebol © Gabriel Monnet/AFP (arquivo)

Por Lusa 06 Janeiro, 2023 • 13:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, é candidato da UEFA ao Conselho da FIFA, cargo que já ocupou e que disputará com o francês Noël Le Graët no próximo congresso do organismo europeu.

Fernando Gomes, que se encontra à frente da FPF desde 2011 e é também vice-presidente da UEFA, concorrerá no 43.º congresso, em 5 de abril em Lisboa, com o presidente da Federação francesa, de 81 anos, atual titular do cargo.

O mandato ao qual Fernando Gomes concorre passa a ser de quatro anos, ao contrário dos dois anos de mandatos anteriores, que o dirigente cumpriu, o último até 2019, não sendo já candidato em 2021, embora se mantivesse como membro executivo da UEFA.

Esta candidatura do presidente da FPF 'coincide' com a corrida de Portugal, juntamente com Espanha e Ucrânia, à organização do Mundial2030 de futebol.

Também hoje, a UEFA anunciou outras, e várias, candidaturas ao congresso de Lisboa, desde logo a recandidatura, isolada, de Aleksander Ceferin à presidência do organismo máximo do futebol europeu, num mandato igualmente de quatro anos.

Na candidatura da UEFA para a vice-presidência da FIFA apresentam-se o húngaro Sándor Csányi, atual titular do cargo, que concorrerá com o finlandês Ari Lahti, e Debbie Hewitt e David Martin para a posição de 'vices' da FIFA das federações britânicas.

Na nota de hoje, a UEFA indica ainda que as candidaturas para o Comité Executivo da UEFA, oito membros para quatro anos e um para dois, têm de concluir as inscrições até 05 de fevereiro, dois meses antes do congresso.