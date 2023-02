Fernando Gomes sobre vitória histórica: Seleção feminina no Mundial é um "feito para as gerações futuras"

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol © Gabriel Monnet/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes e António Botelho 22 Fevereiro, 2023 • 09:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em entrevista à TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, destaca o trabalho que tem vindo a ser feito pela federação ao longo dos últimos anos e mostra-se orgulhoso com este feito da seleção portuguesa de futebol feminino.

"Muito orgulhoso, contente e feliz por este feito. Mas, cima de tudo, consciente que todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos, com a elaboração do plano estratégico no incremento da prática do futebol feminino, com condições únicas para as nossas seleções nos diversos patamares, diria que isto é o reflexo do trabalho efetuado ao longo destes anos", disse.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista da TSF com Fernando Gomes 00:00 00:00

Fernando Gomes considera que "existe também no futebol feminino talento que é preciso aproveitar". "As meninas portuguesas têm tanto talento quanto os meninos portugueses. Esse trabalho que nós temos vindo a fazer está recompensado por este feito. Fizeram um trabalho digno de registo para chegarem a este momento alto e conquistarem para Portugal a presença inédita no Campeonato do Mundo", afirmou, agradecendo "aos clubes, nomeadamente da I Liga, que aceitaram o nosso desafio para terem equipas de futebol feminino".

"Quando se alarga a base consegue-se encontrar mais meninas para representarem a seleção. Elas já jogam nas seleções mais jovens há cinco ou seis anos", nota.

"Não é só um feito para esta geração. É um feito para as gerações futuras. Naturalmente este feito vai catapultar maior entusiasmo e vão aparecer mais meninas a querem jogar. Alargando a base, vamos ter mais jogadores a mais talento a querem representar o futebol feminino em Portugal", acrescenta.

Portugal venceu esta quarta-feira os Camarões por 2-1 na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia. Com esta vitória, Portugal faz história e garante o primeiro apuramento para um Mundial de futebol feminino.