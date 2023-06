Fernando Pimenta conquista medalha de prata no K1 500 metros

© Keld Navntoft/EPA

Por Lusa 24 Junho, 2023 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de prata na prova de K1 500 metros dos Jogos Europeus, o seu quinto pódio no historial do evento e o terceiro da seleção em Cracóvia2023.

Relacionados Kevin Santos e Teresa Portela campeões da Europa de K2 200 metros

Pimenta, que largou na pista sete, terminou o seu desempenho em 1.37,358 minutos, atrás apenas do húngaro Adam Varga (1.36,212), com o sérvio Marko Dragosavljevic em terceiro, com 1.37,806.

Fernando Pimenta, duas vezes medalhado olímpico, já tinha quatro medalhas de prata em Jogos Europeus, entre o K1 1.000 e K1 5.000 metros, uma de cada em Baku2015 e Minsk2019.

Esta é a terceira medalha da canoagem em Cracóvia2023, depois do ouro de Messias Baptista em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze, também na sexta-feira na pista de Krispinów.

Portugal soma agora seis pódios nos Jogos Europeus, nomeadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.