Fernando Pimenta lidera comitiva de 23 canoístas aos Europeus de Munique

A seleção portuguesa de canoagem, que conquistou quatro medalhas nos mundiais do Canadá, três delas com intervenção de Fernando Pimenta, vai apresentar-se nos Europeus de Munique, de 18 a 21 de agosto, com uma seleção de 23 atletas.

"Se na prova mais importante do ano conseguimos este pecúlio, acreditamos que nos Europeus a seleção de canoagem vai continuar a orgulhar os portugueses, pois somos, em várias tripulações, claros candidatos ao pódio", disse à Lusa o presidente da federação, Vítor Félix.

Os nove presentes em Halifax - sete da equipa olímpica e dois da paralímpica - vão ser reforçados com a inclusão do resto da equipa feminina, que se junta a Teresa Portela, bem como a das canoas, com um total de cinco elementos que falharam Halifax.

A paracanoagem, que contou com o bronze de Norberto Mourão em VL2, também é ampliada para o dobro, competindo na Alemanha com quatro elementos.

Fernando Pimenta volta a competir em vários eventos, nas distâncias de 500, 1.000 e 5.000 metros e apresentar-se-á com redobrada vontade de conquistar o ouro que lhe falhou no Canadá.

Frustração do português traduzida em cinco centésimos de segundo no K1 1.000 metros e em 300 milésimos no K2 500 misto com Teresa Portela, enquanto em K1 5.000 foi forçado a desistir, com o leme partido, quando liderava a prova.

O limiano vai competir em K1 500, 1.000 e 5.000, bem como em K2 1.000 com João Duarte, com quem foi ouro numa Taça do Mundo.

Destaque ainda para o K2 500 metros de João Ribeiro e de Messias Baptista, quinto nos mundiais, depois de um ouro e um bronze nas Taças do Mundo, e que posteriormente se juntam a Emanuel Silva e David Varela no reorganizado K4 500 metros que foi sétimo no Canadá.

Teresa Portela fará K1 200 e 500 metros, com um sexto e 10.º lugares em Halifax, numa equipa que na Alemanha vai contar com a experiência dos também olímpicos Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Hélder Silva.

Os europeus de canoagem integram o evento multidesportivo que reúne nove modalidades.

Convocatória e provas de Portugal aos Europeus de Munique

200 metros

K1 Teresa Portela

K1 Kevin Santos

C1 Hélder Silva

C1 Inês Penetra

500 metros

K1 Fernando Pimenta

K1 Teresa Portela

K2 João Ribeiro/Messias Baptista

K2 Francisca Laia/Joana Vasconcelos

K4 João Ribeiro/Messias Baptista/Emanuel Silva/David Varela

K4 Francisca Carvalho/Francisca Laia/Ana Brito/Maria Rei

C1 Hélder Silva

C2 Marco Apura/Bruno Afonso

C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas

1000 metros

K1 Fernando Pimenta

K2 Fernando Pimenta/João Duarte

5000 metros

K1 Fernando Pimenta

C1 Beatriz Lamas

Paracanoagem

VL2 Norberto Mourão

KL1 Alex Santos

KL1 Floriano Jesus

KL2 Hugo Costa