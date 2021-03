Nuno Mendes e Palhinha são novidades nos convocados à seleção nacional

O selecionador Fernando Santos © Leonardo Negrão / Global Imagens

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, anunciou, esta terça-feira, os convocados para o arranque da qualificação para o Mundial 2022.

Nuno Mendes e João Palhinha são as grandes novidades da convocatória. Destaque também para o guarda-redes Rui Patrício, que Fernando Santos decidiu chamar à seleção, apesar de, esta segunda-feira, o jogador ter-se lesionado com gravidade, após um choque contra um colega de equipa do Wolverhampton, na liga inglesa.

Quatro meses depois da participação na Liga das Nações, com um triunfo na Croácia, em novembro, a seleção nacional estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial 2022 a 24 de março, em Turim, num jogo com o Azerbaijão. Segue-se uma deslocação à Sérvia, a 27 de março, e uma visita ao Luxemburgo, a 30 de março. As três partidas estão agendadas para as 19h45.

Eis a lista de convocados:

Anthony Lopes

Rui Patrício

Rui Silva

Cédric Soares

João Cancelo

Domingos Duarte

José Fonte

Pepe

Rúben Dias

Nuno Mendes

Raphaël Guerreiro

Danilo Pereira

João Palhinha

Rúben Neves

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

João Moutinho

Renato Sanches

Sérgio Oliveira

André Silva

Cristiano Ronaldo

Diogo Jota

João Félix

Pedro Neto

Rafa Silva