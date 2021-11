Fernando Santos destaca que sorteio do play-off do Mundial permite evitar viagens

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, destacou esta sexta-feira que o sorteio do play-off para o Mundial de 2022, que ditou que Portugal recebe a Turquia e a vencedora do jogo entre Itália e Macedónia do Norte, permite que a equipa nacional evite o "desgaste das viagens".

Em declarações ao Canal 11, Fernando Santos não quis discutir se "esta ou aquela equipa era mais ou menos forte", mas destacou que o facto de a final "poder ser em casa" é um fator positivo, embora ressalve que "para isso temos de vencer a Turquia".

A principal vantagem do sorteio é, para o treinador nacional, a possibilidade de evitar o "desgaste das viagens", a que se junta a possibilidade de "jogarmos perante o nosso público, que é obviamente um fator de peso".

"Sabemos que nessa fase da época, esse desgaste de viagens e mudanças trazem sempre alguma dificuldade", notou Fernando Santos. Para já, assinala, o objetivo é mesmo "vencer a Turquia", dado que "esse é que é o jogo importante para podermos estar na final e depois vencer."

A Turquia vai ser o adversário de Portugal na meia-final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2022, ditou o sorteio realizado esta tarde. Na final, Portugal voltará a jogar em casa contra Itália ou Macedónia do Norte.