Fernando Santos divulga convocados para Liga das Nações que podem incluir Carmo e Horta

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia esta sexta-feira os eleitos para os quatro primeiros jogos na Liga das Nações A, num lote em que podem constar o central David Carmo e o avançado Ricardo Horta.

Para a verdadeira maratona de quatro jogos em 11 dias, a 'abrir' com Espanha, em Sevilha, no dia 02 de junho, seguindo-se Suíça (05) e República Checa (09), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12), Portugal poderá contar com os dois estreantes, ambos do Sporting de Braga, em convocatórias AA, face às ausências, praticamente certas, de Nélson Semedo, Rúben Dias e João Félix.

Fernando Santos pode chamar, pela primeira vez, o central e o avançado, muito por culpa do destaque que tiveram nas últimas semanas. Horta foi distinguido como melhor avançado e jogador do mês de abril da I Liga, assim como o colega de equipa, mas este como melhor defesa.

É esperado que o selecionador luso convoque 25 atletas, mas um número mais perto de 30 não seria surpreendente, embora possa condicionar, de certa forma, os trabalhos no relvado.

A partir das 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico vai divulgar os nomes dos jogadores que vão enfrentar o arranque do grupo 2 da prova continental, que Portugal venceu na primeira edição em 2019.

Em junho e setembro, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas da Liga das Nações têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial2022, que vai decorrer no inverno.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta 'final four' da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.