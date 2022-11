Pepe "está a 100%" e vai jogar frente ao Uruguai após lesão de Danilo

Fernando Santos © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Pepe "está a 100%" e vai jogar esta segunda-feira frente ao Uruguai, garante Fernando Santos.

Numa antevisão ao duelo com os uruguaios, em conferência de imprensa, no Centro Nacional de Congressos do Catar, em Doha, a lesão nas costelas de Danilo, que o afasta dos dois próximos jogos, foi tópico em destaque.

Questionado pela TSF sobre como aconteceu uma lesão tão grave durante um treino, Fernando Santos explica que "é um daqueles lances" em que não se sabe bem como aconteceu. Os jogadores estavam a treinar bolas paradas "e de repente o Danilo gritou".

O selecionador ainda não tem certezas se pode contar com Nuno Mendes e Otávio, que estão a recuperar de problemas físicos: "Vamos ver se estão aptos" no treino desta tarde "e depois decidiremos".

Questionado sobre a lesão do colega Danilo, Bernardo Silva lamenta "infelicidades" que acontecem em todas as competições, mas lembra que a é por isso mesmo que a seleção tem sempre "mais jogadores prontos para jogar".

"É uma situação infeliz. Estamos tristes pela equipa porque é um jogador importante que acaba por não poder jogar", lamenta.

Quanto ao jogo frente ao Uruguai, Bernardo Silva admite que será imprevisível: "temos de estar preparados para qualquer cenário", é preciso "esperar para ver e reagir da melhor maneira às dificuldades que eles nos impuserem", aponta.

Temos de jogar sem amarras", diz Fernando Santos, como ele próprio diz aos seus jogadores - "não são matraquilhos".

Sobre a influência de Cristiano Ronaldo nas decisões da equipa e trabalho do selecionador, o técnico garante que "em todas as equipas há jogadores com palavras mais fortes (...) alguns são verdadeiros patrões".

Portugal realiza este domingo o derradeiro treino antes do jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022 de futebol.

A equipa das quinas defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22h00 (19h00), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18h00 (15h00), com relato na TSF.

