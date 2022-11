Fernando Santos e Bruno Fernandes fazem a antevisão do Portugal-Gana

© José Sena Goulão/Lusa

Por Clara Maria Oliveira 23 Novembro, 2022 • 11:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador Fernando Santos e o jogador Bruno Fernandes são, esta quarta-feira, os porta-vozes na antevisão do primeiro encontro de Portugal no Mundial de 2022.

Questionado sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, Bruno Fernandes, o capitão dos Red Devils, afirmou que o número 7 não falou consigo antes de tomar a decisão, considerando que é "algo que lhe diz respeito só a ele e à sua família".

Se a decisão do avançado português poderia causar dúvidas sobre a mudança de foco do grupo da seleção nacional, essas foram dissipadas pelo médio. "Toda a gente está ciente daquilo que temos de fazer para representar ao máximo o nosso país", garantiu.

O jogador demonstrou "uma honra enorme" por ter partilhado o palco da seleção e do clube com "um dos seus ídolos", Cristiano Ronaldo, considerando que foi "um concretizar de um sonho".

Bruno Fernandes destacou "intensidade acima do que é normal" dos jogos, dando o exemplo do Marrocos-Croácia, que decorria ao mesmo tempo da conferência de imprensa, por serem realizados numa altura atípica, "e em que a forma física é a melhor".

A seleção portuguesa joga frente ao Gana, esta quinta-feira, com o pontapé de saída marcado para as 16h00. O jogo tem relato na TSF, a partir do Catar.

Notícia em atualização