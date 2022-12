Ronaldo "não ficou satisfeito" por ficar no banco, mas "nunca disse que queria sair da seleção"

Fernando Santos © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Carolina Rico 09 Dezembro, 2022 • 10:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da polémica, o esclarecimento que todos queriam ouvir da boca do selecionador nacional. Fernando Santos explica que conversou com o Cristiano Ronaldo sobre ficar no banco "no dia do jogo, depois de almoço", antes de ter anunciado a toda a equipa o onze que ia enfrentar a Suíça. "Essa conversa tinha de acontecer (...) Não vou dizer que o faço com todos", mas sendo Cristiano Ronaldo capitão e com todo o seu mérito, "naturalmente tinha de ter essa conversa".

"Se o Cristiano ficou satisfeito, não (...) é normal que não tenha ficado satisfeito", assume, mas foi "uma conversa perfeitamente normal e tranquila", assegura.

Outro esclarecimento necessário: "nunca em momento nenhum [Cristiano Ronaldo] me disse, ou a qualquer um que aqui estamos, que queria sair da seleção. Nunca", reforça Fernando Santos.

O capitão festejou os golos de todos os colegas e vibrou com o jogo, mas todos se focaram no facto de ter saído do campo sozinho, condena. "Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece."

"Aquilo que é fundamental é o ambiente fantástico que existe entre estes 24 jogadores, sem isto não estaríamos aqui de certeza."

Sobre Marrocos, Fernando Santos admite que é uma equipa forte e que será um jogo difícil, mas "também será difícil para Marrocos".

A seleção portuguesa de futebol realiza esta sexta-feira o último treino antes do jogo dos quartos de final do Mundial 2022. Portugal e Marrocos vão defrontar-se no sábado, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, com relato na TSF.