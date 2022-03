Fernando Santos e o Mundial: "Já ganhei duas competições, sonho ganhar uma terceira"

© Pedro Correia/Global Imagens

O selecionador nacional, Fernando Santos, elogia a atitude dos jogadores da seleção nacional. No final da vitória frente à Macedónia do Norte, o treinador destacou a "criatividade" da equipa e o apoio do público.

"Acho que foi uma grande vitória e justa. Não me lembro de nenhuma situação deles, ocasiões para fazer golo. Acho que estamos com todo o mérito no campeonato do mundo, felizmente e ainda bem para os 11 milhões de portugueses", disse, declarações à RTP3.

Agora, em novembro, no primeiro Mundial realizado no Médio Oriente, Fernando Santos não tem preferência pelos adversários, apenas um sonho. "Já ganhei duas competições, sonho ganhar uma terceira", sublinhou.