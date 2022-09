Fernando Santos repudia ataque ao carro da família de Sérgio Conceição

O selecionador português, Fernando Santos © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Lusa 15 Setembro, 2022 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, repudiou esta quinta-feira o ataque ao carro da família do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, ocorrido na terça-feira, considerando que o episódio traz uma "má imagem" para a sociedade.

"Uma má imagem para tudo, não só para o futebol, mas para a sociedade portuguesa. Estas coisas não podem acontecer, está a ficar um mundo de malucos. Tenho uma relação de amizade com ele e já tive oportunidade de estar com ele pessoalmente. Estes atos são completamente reprováveis e quem os fez deve ser castigado", lamentou o técnico, em conferência de imprensa.

O incidente ocorreu após a derrota com o Club Brugge (4-0), para a segunda jornada Liga dos Campeões de futebol, com os 'dragões' a repudiarem igualmente o ataque ao veículo e a visarem "a falta de proteção das autoridades".

Em causa está o apedrejamento à viatura em que seguiam a mulher do treinador dos 'dragões', Liliana Conceição, e dois dos filhos, Rodrigo, de 22 anos, que esteve no banco do jogo com os belgas, e José, de sete, que provocou o pânico nos ocupantes e alguns vidros partidos.

O incidente foi comunicado à PSP do Porto, que tomou nota de uma "tentativa de apedrejamento" na noite de terça-feira a uma viatura à saída do Estádio do Dragão, que, de acordo com fonte contactada pela agência Lusa, será alvo de diligências.