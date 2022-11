Fernando Santos revela 26 convocados de Portugal na próxima quinta-feira às 17h30

© José Sena Goulão/EPA

O selecionador nacional, Fernando Santos, vai revelar, na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, às 17h30, os 26 convocados de Portugal para o Mundial de 2022, de acordo com uma nota da Federação Portuguesa de Futebol a que a TSF teve acesso.

Portugal vai realizar, antes da estreia no Campeonato do Mundo, um particular frente à Nigéria, marcado para 17 de novembro no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A seleção liderada por Fernando Santos vai defrontar, no Mundial 2022, no Grupo H, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, e o Uruguai.

A competição vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro.