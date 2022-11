Festejar e ganhar. Estabelecimentos portugueses criam campanhas para cada golo de Portugal

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Rute Fonseca 24 Novembro, 2022 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para dar força à seleção nacional e tentar chamar os adeptos, são vários os estabelecimentos em Portugal que criam campanhas ou fazem ofertas por cada golo que a equipa das quinas consiga marcar. Desde oferta de combustível para salamandras ou lareiras a bebidas grátis, o apoio veste-se de várias formas.

Uma empresa de Viana do Castelo, a Viana Pellets, oferece, sacos de pellets em número equivalente ao número de golos marcados pela seleção de Portugal. Este granulado, feito de restos de madeira, é usado como combustível para lareiras ou salamandras, por exemplo. O proprietário Rui Gonçalves contou à TSF que oferta é válida para todos os jogos que Portugal disputar no Mundial.

Ouça aqui o trabalho sobre as promoções dos estabelecimentos em dias de jogo de Portugal 00:00 00:00

Descendo um pouco mais abaixo no país, em Aveiro, o Café Novo promete oferecer aos clientes que se desloquem ao estabelecimento durante os jogos uma bebida por cada golo da seleção nacional. O dono, Hélder Miranda, diz que pode consumidor pode escolher a oferta.

Já no Porto, o restaurante Presto Pizza criou um menu especial para os dias em que Portugal participar durante o Mundial do Catar. Se houver golos da equipa das quinas, o local oferece uma rodada por cada golo de Portugal.

Na capital, a Coxinharia tem uma oferta semelhante. Com uma ementa especial para celebrar a época do Mundial, juntam-se as rodadas de cerveja por conta da casa lisboeta sempre que a seleção de Portugal marcar um golo.