Festejos do Sporting. IGAI instaura um processo disciplinar a agente e abre três inquéritos

"Quanto à atuação da PSP, a conclusão é que globalmente não há razões para instaurar processos de natureza disciplinar" © Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF e Lusa 16 Julho, 2021 • 16:35

Anabela Cabral Ferreira, inspetora-geral da Administração Interna, afirmou que, globalmente, não há razão para instaurar processos de natureza disciplinar acerca , exceto em três casos e ressalvou que a PSP instaurou um processo disciplinar na sequência da intervenção de um agente, da qual resultou um ferido.

"Quanto à atuação da PSP, a conclusão é que globalmente não há razões para instaurar processos de natureza disciplinar, além daqueles que acabei de referir. A PSP pode ter agido de uma forma que podia ser melhor, é verdade que sim, mas é muito relevante que cumpriu a sua missão, num quadro dificílimo, de pandemia. Sobretudo aqui na zona do Marquês", defende a inspetora-geral da Administração Interna.

De acordo com o ministro Eduardo Cabrita, no âmbito deste inquérito à atuação da PSP, foram feitas diligências junto de um "número muito variado de instituições" e "todas responderam e colaboraram com a Inspeção-Geral", com exceção do clube campeão nacional.

A IGAI faz estes pedidos no âmbito de competências próprias estabelecidas na sua lei orgânica, que estabelece o "poder de se dirigir a entidades públicas e privadas no âmbito do cumprimento do seu mandato", adiantou ainda Eduardo Cabrita.

"Recairia já sobre o Sporting esta obrigação" enquanto instituição de utilidade pública, estatuto que determina uma "obrigação especial de cooperação", referiu o ministro, ao adiantar que o relatório será enviado ao Ministro da Educação, que tutela da área do Desporto.

Na segunda-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) recebeu o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol.

O inquérito da IGAI, que tem como missão assegurar as funções de auditoria, inspeção e fiscalização de todas as entidades, serviços e organismos tutelados pelo MAI, visou a atuação da Polícia de Segurança Pública nos festejos.

O Sporting sagrou-se a 11 de maio campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, e durante os festejos ocorreram confrontos entre os adeptos e a polícia.

Milhares de pessoas concentram-se junto ao estádio e em algumas ruas de Lisboa, quebrando as regras da situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19, em que não são permitidas mais de 10 pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.

A maioria dos adeptos não cumpriu também com as regras de saúde pública ao não respeitar o distanciamento social, nem o uso obrigatório de máscara.

Na altura, a PSP referiu, em comunicado, que os festejos dos adeptos do Sporting em alguns locais de Lisboa resultaram em "alterações relevantes da ordem pública" e que foi necessário reforçar o dispositivo policial para "restabelecer a ordem e tranquilidades públicas" e "conter as desordens", que consistiram "no arremesso, na direção dos polícias, de diversos objetos perigosos, incluindo garrafas de vidro, pedras e artefactos pirotécnicos, que também atingiram outros cidadãos".

A PSP alegou ter usado a força pública, incluindo o disparo de balas de borracha, para fazer face aos comportamentos "desordeiros e hostis por parte de alguns adeptos".

A PSP deteve três pessoas, identificou outras 30 e apreendeu 63 engenhos pirotécnicos.