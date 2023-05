Festejos dos encarnados juntam centenas de pessoas em Coimbra

Por Lusa 27 Maio, 2023 • 23:20 Partilhar este artigo Facebook

Centenas de pessoas concentraram-se este sábado em Coimbra para festejarem a conquista do 38.º título de campeão nacional de futebol do Benfica, num ambiente de grande euforia por entre cânticos, potes de fumo e bombos.

Miúdos e graúdos juntaram-se, ao final da tarde, na Praça da República, local habitual deste tipo de festejos, para assistirem à vitória por 3-0 frente ao Santa Clara, para a 34.ª e última jornada da I Liga, que valeu a conquista do troféu que fugia há três anos.

Ainda antes do apito final, os adeptos encarnados começaram a festejar com cânticos, lançando tochas e petardos.

Aos festejos juntaram-se as buzinadelas dos automóveis que circundavam a Praça da República, os bombos e o fogo preso, perante o olhar atento do dispositivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) presente no local.

Entre a multidão, a Lusa encontrou o piloto de automóveis Filipe Albuquerque, que trouxe para as comemorações as filhas, de sete e quatro anos, e os sobrinhos de dez e oito anos.

"Estou aqui pelo espírito, mas também sou da Académica. Quem puxou muito foram os meus sobrinhos que jogam futebol. Estamos num programa de família", disse o piloto conimbricense do Campeonato Norte-americano de Resistência, salientando que o Benfica é o clube por quem torce.

Acompanhado da mulher e dos dois filhos, Filipe Couceiro, de 45 anos, de Penacova, considerou que a conquista deste título vai ser mais festejada depois do jejum de três anos.

"Fui sempre acreditando, mesmo na fase mais tremida", sublinhou.

Marlene Oliveira, de Mira, acreditou desde cedo na vitória do Benfica e decidiu vir vestida a rigor para festejar com os seus três filhos de 17, oito e cinco anos.

O ex-estudante universitário em Coimbra, Francisco Roseiro, trouxe dois amigos de Leiria para assistir à vitória e afirmou que vai prolongar os festejos na noite da Queima das Fitas de Coimbra, na Praça da Canção.

"Vamos aproveitar que o Benfica é campeão para festejar hoje [sábado], amanhã [domingo] e na próxima semana", frisou sorridente.

A celebração benfiquista foi também aproveitada por Filipa Dinis, de Coimbra, para assinalar a sua despedida de solteira com as quatro damas de honor que saltavam e pulavam de alegria.

"Juntar a despedia de solteira e o Benfica ser campeão foi simplesmente fantástico. Juntaram-se duas festas numa só", enfatizou a nubente, que quis tornar a sua festa memorável.

De cachecol ao pescoço e de telemóvel na mão a registar o momento, João Leandro, de 15 anos, veio com o seu pai e o seu irmão, de 10 anos, até à Praça para ver o jogo e vivenciar um "ambiente muito fixe".

"Estar em Lisboa é sempre uma coisa diferente, mas estar em Coimbra também é uma emoção muito boa", frisou.

Às 21h30 a festa mobilizava ainda centena de pessoas, com muito ruído, bandeiras içadas e lançamento de foguetes.

O Benfica sagrou-se este sábado campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (7 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.