FIA tem intenção de realizar GP de F1 em Portugal. Só falta a assinatura de contrato

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou hoje a intenção de trazer a Fórmula 1 de volta a Portugal em 02 de maio, mas com a ressalva de ainda ser necessário assinar contrato com o promotor.

Em comunicado após a primeira reunião 'online' da Comissão de F1, que hoje decorreu, a FIA revela ter "a intenção de preencher a posição [em branco do calendário, no dia 02 de maio] com uma corrida em Portugal", ressalvando, contudo, que "o acordo final ainda está sujeito ao contrato com o promotor".

Caso se confirme, será o 18.º GP de Portugal, segundo consecutivo, depois do regresso a território nacional em 2020 após 24 anos de ausência do Mundial.

Em 2020, a corrida, que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que receberá a prova deste ano, foi ganha pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que assim se tornou no piloto com mais vitórias na história da modalidade, ultrapassando as 91 do alemão Michael Schumacher.

Hamilton viria a somar mais duas até final de um campeonato em que conquistou a sétima coroa mundial, tendo, atualmente, 94 triunfos.

Na reunião de hoje, a comissão de F1 decidiu ainda aumentar de 25 para 30 os dias de testes aos pneus, e congelar o desenvolvimento de novos motores entre o início de 2022 e 2025.

Em 2020, a Fórmula 1 regressou a Portugal pela 17.ª vez, após 24 anos e pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, após as alterações ao calendário motivadas pela pandemia de covid-19.

O calendário revisto e apresentado pela Liberty Media, organizadora do 'Grande Circo', em 12 de janeiro, prevê um recorde de 23 provas, entre 28 de março e 12 de dezembro, quando vai ser disputada a corrida de Abu Dhabi.

Calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2021:

28 mar Bahrain Sakhir (Bah)

18 abr São Marino Imola (Ita)

02 mai Portugal Portimão (Por)

09 mai Espanha Barcelona (Esp)

23 mai Mónaco Monte Carlo (Mon)

06 jun Azerbaijão Baku (Azb)

13 jun Canadá Montreal (Can)

27 jun França Le Castellet (Fra)

04 jul Áustria Spielberg (Aut)

18 jul Reino Unido Silverston (GBr)

01 ago Hungria Budapeste (Hun)

29 ago Bélgica Spa-Francorchamps (Bel)

05 set Países Baixos Zandvoort (Hol)

12 set Itália Monza (Ita)

26 set Rússia Sochi (Rus)

03 out Singapura Singapura (Sin)

10 out Japão Suzuka (Jap)

24 out Estados Unidos Austin (EUA)

31 out México Cidade do México (Mex)

07 nov Brasil São Paulo (Bra)

21 nov Austrália Melbourne (Aus)

05 dez Arábia Saudita Jeddah (Ars)

12 dez Abu Dhabi Abu Dhabi (EAU)