"Fiesta la noche entera." Campeãs do mundo recebidas em apoteose em Madrid

As novas campeãs do mundo já chegaram a casa. Quase 18 mil quilómetros depois, seleção espanhola de futebol feminino foi recebida na segunda-feira em apoteose na capital. Durante duas horas, a equipa percorreu num autocarro panorâmico as ruas de Madrid. A viagem terminou nos jardins da Ponte do Rei, onde cada jogadora foi chamada individualmente.

A capitã Olga Carmona, autora do golo do título na final e que perdeu o pai antes do jogo decisivo, não escondeu o misto de emoções. "O dia é muito especial para toda a Espanha mas também tem uma parte complicada para mim. Foi um dia de muitas emoções, por momentos foi o melhor dia da minha vida, e logo se tornou no pior", disse a jogadora do Real Madrid.

Já esta manhã, Pedro Sanchez recebeu a equipa na Moncloa. O primeiro-ministro espanhol lembrou que o título inédito do futebol feminino segue-se ao campeonato do mundo conquistado em 2010 pela seleção nacional masculina, na África do Sul.

"O futebol feminino, o desporto feminino tem um futuro brilhante, um futuro brilhante pela frente e creio que a única coisa que podemos dizer é que nós, como representantes da sociedade espanhola, é que Espanha está orgulhosa de vocês", elogiou.

Em Sidney, Espanha venceu a Inglaterra por 1-0, um golo de Olga Carmona aos 29 minutos que bastou para confirmar o primeiro título de futebol feminino.