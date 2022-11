FIFA confirma proibição de venda de álcool nos estádios do Mundial

O pedido para proibir a venda de álcool partiu da família real do Catar © Sem Van Der Wal/EPA

As autoridades do Catar e a FIFA anunciaram, esta sexta-feira, a proibição da venda de cerveja nos estádios e arredores durante o Mundial num comunicado publicado apenas dois dias antes do início da competição.

"Após as discussões entre as autoridades do país e a FIFA foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no FIFA Fan Fest, noutros pontos de encontro dos adeptos e nos locais que têm licença para a atividade, eliminando os pontos de venda de cerveja no perímetro dos estádios do Campeonato do Mundo", pode ler-se na nota, que não explica os motivos que levaram a esta decisão.

O Catar já tinha exigido à FIFA que deixasse de vender cerveja nos estádios onde se realizam os jogos do mundial de futebol. O pedido partiu da família real do Catar.

No país, o consumo de álcool é bastante restrito e a bebida pode ser consumida apenas em alguns hotéis da capital.

Durante o mundial, estes regulamentos foram relaxados, mas o álcool continua a não ser vendido em supermercados e os preços das bebidas podem alcançar valores muito elevados - um litro de cerveja chega a custar mais de 13 euros.

O Mundial 2022 vai ser disputado entre domingo e 18 de dezembro, com a seleção portuguesa apurada e inserida no Grupo H, com Uruguai, Gana e Coreia do Sul.