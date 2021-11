FIFA quer avançar com os fora de jogo "semiautomáticos"

© AFP

Por Rui Tukayana 29 Novembro, 2021 • 19:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O VAR tem tido um bons resultados nos jogos mas pode ser melhorado", admite Pierluigi Colina, o chefe máximo da arbitragem, em declarações à FIFA TV.

Como exemplo dos "bons resultados", Pierluigi Collina aponta as lances que tinham sido mal avaliados no campo, mas que o VAR permitiu corrigir a tempo. O problema é que às vezes esse tempo é demasiado longo.

Mas além dessa falha, o italiano afirma ainda saber que, "por vezes, a precisão das linhas pode não estar 100% correta".

"É por isso que a FIFA está a desenvolver uma tecnologia que pode trazer resultados mais rápidos e mais fiáveis. É aquilo a que chamamos de fora de jogo semiautomático", diz Collina.

Para esta nova tecnologia funcionar, é necessário que nos estádios sejam instaladas mais entre dez a 12 câmeras. São elas que captam o posicionamento de todos os jogadores à razão de 50 vezes por segundo.

Em caso de potencial fora de jogo, o sistema envia um alerta para o VAR que é quem toma a decisão final e comunica ao árbitro de campo.

Ao contrário do que se passa com a tecnologia da linha de golo, o sistema não é automático e obriga sempre à intervenção humana.

Collina afirma que o funcionamento é este porque, para avaliar um possível fora de jogo, "há que pensar não apenas na posição dos jogadores, mas também o seu envolvimento na jogada".

Assim, "o envolvimento dos árbitros na avaliação de um fora de jogo continua a ser fundamental".

A tecnologia está pronta e vai ser aplicada no Campeonato Arábico, que começa esta terça-feira. Os testes que agora se realizam estiveram previstos para uma competição em 2020, mas com a pandemia acabaram por ser adiados.

Se este sistema "semiautomático" passar nos testes, pode também vir a ser aplicado no Campeonato do Mundo previsto para o próximo ano no Catar.