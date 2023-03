FIFA retira organização do Mundial sub-20 à Indonésia

© Made Nagi/EPA

Por Tiago Santos com agências 29 Março, 2023 • 16:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A menos de dois meses do arranque da competição, a FIFA anunciou esta quarta-feira que a Indonésia já não vai receber o Campeonato do Mundo de sub-20 em futebol.

"Após o encontro de hoje entre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da federação da Indonésia (PSSI), Erik Thohir, a FIFA decidiu, tendo em conta as atuais circunstâncias, retirar a Indonésia como organizador do Mundial de sub-20 de 2023", lê-se num comunicado do organismo.

Em causa estará a resistência do governador de Bali, Wayan Koster, que se opõe à participação de Israel no torneio. A FIFA já tinha cancelado a realização, na Indonésia, do sorteio da fase de grupos da prova.

O país tem uma maioria de população muçulmana, e como forma de condenar o conflito entre Israel e Palestina, centenas de pessoas manifestaram-se no último mês, em Jacarta, contra a presença da seleção de Israel no torneio.

A FIFA não assume que seja esta a razão para o cancelamento, mas admite que pode haver sanções no futuro contra a PSSI, embora garanta que continua empenhada na transformação do futebol da Indonésia, após a tragédia ocorrida em outubro de 2022, quando centenas de pessoas morreram num estádio.

Israel qualificou-se pela primeira vez para um Mundial de sub-20, que se ia disputar no país muçulmano mais populoso do mundo, o que tem gerado alguma controvérsia.

Em relação ao Mundial de sub-20, a FIFA diz que o novo organizador vai ser anunciado "o mais cedo possível", com as atuais datas a manterem-se, de 20 de maio a 11 de junho. Portugal falhou a qualificação.