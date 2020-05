FIFPro reclama "tratamento justo" para o futebol feminino

Federação internacional de jogadores pede regras claras para o crescimento do futebol feminino © © José Carmo / Global Imagens

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) reclama um "tratamento justo, coerente e de longo alcance" para o setor feminino, num relatório publicado esta segunda-feira .



O organismo, representativo dos futebolistas, alertou para a atenção que é devida ao futebol feminino, mas considerou que o mesmo deverá traçar um caminho diferente do masculino, em especial na formação.



"Os regulamentos do mercado masculino não devem aplicar-se de forma cega ao futebol feminino", defende a FIFPro, sustentando que as regras de indemnização na formação podem obstaculizar a evolução no setor feminino, no seu fluxo de talentos jovens.



No entanto, no mesmo relatório, a FIFPro pede a aplicação no futebol feminino do estatuto de transferências de jogadores da FIFA, sublinhando que o crescimento económico deve assentar em padrões laborais cuja implementação e cumprimento seja da responsabilidade de federações, ligas e clubes.



"Necessitamos que todas as partes se unifiquem e atuem em uníssono", acrescentou o organismo representativo dos jogadores.



A FIFPro pede ainda "condições laborais justas e adequadas firmarão o terreno para um processo sólido e estável de profissionalização, numa indústria florescente", refere a FIFPro, alertando que é preciso "ação de governança".