Filipe Albuquerque foi terceiro e deixou escapar título nos EUA

O português Filipe Albuquerque (Accura) foi esta madrugada terceiro classificado nas 10 Horas de Petit Le Mans, a última prova do campeonato norte-americano de resistência automóvel (IMSA), deixando escapar o título.

O piloto português, que faz equipa com os norte-americanos Ricky Taylor e Alexander Rossi, partia para esta jornada na liderança do campeonato, com uma vantagem de 19 pontos, quando estavam em jogo ainda 350.

No entanto, o terceiro lugar, atrás dos principais adversários Felipe Nasr, Mike Conway e Pipo Derani (Cadillac), roubou a possibilidade de conquistar o título que faltava ao piloto de Coimbra. Harry Tinknell, Jonathan Bomarito e Oliver Jarvis foram os vencedores.

"O título fugiu-nos este fim de semana por meio segundo, a diferença para o vencedor. Fizemos uma corrida espetacular com o material que tínhamos à disposição e que nesta corrida, infelizmente, não estava tão performance. Isto mostra bem a competitividade, a loucura deste campeonato e como nada pode ser dado como certo em nenhuma altura", afirmou Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria de imprensa.

Albuquerque, de 36 anos, tinha conquistado, em 2020, os títulos mundial e europeu de resistência LMP2.