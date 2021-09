Filipe Albuquerque volta a vencer no campeonato norte-americano de resistência

Filipe Albuquerque © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Por Lusa 13 Setembro, 2021 • 07:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Filipe Albuquerque (Accura) venceu, no domingo, a oitava prova do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), disputada em Laguna Seca, e alargou a vantagem no comando da competição.

O piloto de Coimbra, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, bateu o holandês Renger van der Zande (Cadillac) por 14,875 segundos e o brasileiro Felipe Nasr (Cadillac) por 15,392 segundos ao fim das 02:40 horas de prova.

"O início da corrida foi muito bom, o carro está ótimo, e comecei logo a ganhar vantagem a toda a gente. No segundo turno da corrida comecei a ter dificuldades no carro e percebemos que um bocado de borracha estava a tapar a entrada de ar dos travões traseiros. Foi um segundo turno difícil mas aguentei a liderança", explicou o piloto português.

Albuquerque deixou, também, uma palavra de apreço ao seu companheiro de equipa, que "geriu muito bem a corrida, principalmente" quando tinham os mais diretos rivais a cerca de 20 segundos.

A próxima prova, antepenúltima do campeonato, está marcada para 25 de setembro, em Long Beach, numa corrida de 100 minutos.