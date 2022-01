Filipe Soares Franco pede novo mandato para trabalho "admirável" de Varandas

Filipe Soares Franco, ex-presidente do Sporting © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Tiago Santos 03 Janeiro, 2022 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quando forem a votos os novos órgãos sociais do Sporting, nada na temporada desportiva vai estar definido. Com a equipa de futebol em todas as frentes, a única em Portugal nessa situação, o antigo presidente dos leões Filipe Soares Franco aplaude o trabalho de Frederico Varandas, e considera que a atual direção merece um voto de confiança reforçado a 5 de março.

Filipe Soares Franco em declarações à TSF 00:00 00:00

"Todos os sportinguistas em plenos direitos podem candidatar-se seja a que lugar for. No entanto, há que reconhecer que esta direção tem feito um esforço muito significativo e um trabalho francamente positivo, isto para não dizer notável, e portanto, no meu ponto de vista, deveria ser dada uma oportunidade a esta direção para terminar um trabalho ainda por concluir", acredita Filipe Soares Franco.

Filipe Soares Franco: "Devia se dar oportunidade para esta direção acabar o trabalho porque ainda não está acabado" 00:00 00:00

Mas as conquistas recentes não garantem o futuro do clube. "O presidente Frederico Varandas foi bastante claro ao explicar que, embora o Sporting tenha vivido uma última temporada recheada de êxito - não só no futebol profissional como em outras modalidades - está ainda longe de estar estabilizado, quer desportivamente quer economia e financeiramente. Foi esse tempo que ele pediu e que eu estou disposto a conceder-lhe", afirma o antigo presidente, apontando às eleições de março de 2022.

"Embora o Sporting tenha vivido uma última temporada recheada de êxito, está ainda longe de estar estabilizado." 00:00 00:00

"Estando o Sporting a meio da época nas três frentes das competições nacionais e, ainda, na Liga dos Campeões, não há melhor forma de começar o ano", sintetiza o antigo presidente dos leões entre 2006 e 2009. Há no futebol leonino uma alegria contagiante. "Não há nenhum sportinguista que não esteja agradado com aquilo que se passa em todos os campos onde a equipa principal de futebol, ver o jogo jogado, a motivação da equipa e o espírito vencedor com que entram em campo", afirma Soares Franco.

Sobre Rúben Amorim, Soares Franco deseja um período prolongado de ligação do técnico a Alvalade. "Enquanto Rúben Amorim estiver disposto a estar no Sporting, e espero que sejam muitos anos, só temos de confiar", até porque, considera o antigo presidente, "é sempre um prazer ver o Sporting mesmo que, eventualmente um dia, a equipa possa não vencer".

Filipe Soares Franco sobre a continuidade de Rúben Amorim 00:00 00:00

Os sócios do Sporting escolhem novo presidente a 5 de março num ato eleitoral a realizar no Pavilhão João Rocha entre as 9h e as 20h. Já este mês, o gestor Nuno Sousa, de 45 anos, revelou que pretende ir a votos. O atual presidente do clube é Frederico Varandas, eleito em setembro de 2018, mas ainda não anunciou a intenção de se voltar a candidatar.