Filipinas vencem Nova Zelândia e igualam anfitriãs no grupo A do Mundial

A seleção das Filipinas venceu esta terça-feira a Nova Zelândia por 1-0 em jogo a contar para a segunda jornada do grupo A do Mundial de futebol feminino.

O único golo do jogo foi marcado aos 24 minutos, por Sarina Bolden.

Aos 69', Hand ainda colocou a bola na baliza filipina para o que seria o empate, mas a jogada foi anulada por fora de jogo de Hannah Wilkinson.

Com este resultado, as Filipinas somam três pontos - os mesmos que a Nova Zelândia - e ocupam o terceiro lugar do grupo que é liderado pela Suíça.

A Noruega ocupa o último posto.