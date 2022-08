Fim de linha para Slimani no Sporting. Avançado rescinde por mútuo acordo com leões

Islam Slimani © Miguel Pereira/Global Imagens

O Sporting e Islam Slimani chegaram a acordo para rescisão de contrato. Ao que a TSF apurou, depois de várias semanas de negociações, o avançado pode agora assinar por outro clube.

Com a saída do argelino, os leões libertam espaço na folha de salários para futuras contratações, ainda antes do fecho do mercado de transferências, a 1 de setembro.

Slimani tinha chegado em janeiro à equipa leonina, mas foi afastado por Rúben Amorim do plantel principal. Na segunda passagem pelo Sporting, o avançado realizou 28 jogos e marcou oito golos.

O argelino já tinha feito parte do plantel verde e branco entre as temporadas de 2013/14 e 2016/2017, quando assinou pelo Leicester City. Até regressar a Alvalade, também vestiu as cores do Newcastle, Fenerbahçe, Mónaco e Olympique Lyon.

No total, Islam Slimani disputou 123 jogos de leão ao peito, marcou 61 golos e assistiu por 16 ocasiões. No palmarés, fica marcada a conquista de uma Taça de Portugal, em 2015, e de uma Supertaça, em 2016.