Fim de semana decisivo. "É a última oportunidade para leões se aproximarem do 2.º lugar"

Na perspetiva de Tomás da Cunha, o favorito no jogo de domingo não é evidente

Sporting e FC Porto disputam no domingo o primeiro clássico do ano 2020 da I Liga portuguesa de futebol, em Alvalade, numa partida em que, por diferentes motivos, ambos os clubes estão proibidos de perder.

No sábado, o campeão Benfica desloca-se a casa do Vitória de Guimarães e, consoante o resultado obtido pelos encarnados, uma derrota do FC Porto em Alvalade pode deixar os dragões a um máximo de sete pontos dos líderes.

Na perspetiva de Tomás da Cunha, o favorito no jogo de domingo não é evidente. "Globalmente poderíamos dizer que o FC Porto é mais favorito, tem mais qualidade, mas tem um histórico muito negativo em Alvalade. Não vence desde 2008 no reduto leonino, e vai enfrentar um Sporting altamente motivado depois da reviravolta em Portimão, com dez jogadores, também sabendo desse histórico bastante positivo nos últimos anos frente ao FC Porto."

Tomás da Cunha, ouvido por Manuel Acácio, faz a antevisão do Sporting - FC Porto. 00:00 00:00

"Há talvez uma última oportunidade para os leões se poderem aproximar do segundo lugar.Nesta altura, é o objetivo mais realista da temporada. Sabendo o FC Porto que vai estar pressionado caso o Benfica consiga uma vitória em Guimarães, temos um jogo de bastante pressão para as duas equipas e que pode cair para qualquer lado."

Com Danilo em dúvida para o jogo de domingo, Tomás da Cunha confessa à TSF que está curioso para ver quais serão as opções do treinador dos dragões. "Essa é uma das questões para o lado do FC Porto: perceber se Sérgio Conceição vai manter as dinâmicas que tem vindo a utilizar nos últimos jogos ou se vai reforçar o miolo para ter mais consistência defensiva e apostar mais num jogo direto, de transições, como fazia anteriormente."

Ouça as possibilidades táticas dos dragões para domingo. 00:00 00:00

Também do lado da equipa verde e branca se colocam várias hipóteses. "Do lado do Sporting, como resposta a essa situação, irá Silas entrar com uma abordagem mais ofensiva ou vai também resguardar-se e procurar um jogo de transições", questiona o comentador desportivo, que lembra ainda que este será o "primeiro clássico de Silas na carreira de treinador".

Com o Vitória de Guimarães em quinto lugar, o Benfica não terá, no entanto, uma tarefa fácil, de acordo com Tomás da Cunha. "O Vitória de Guimarães tem sido uma das sensações do futebol português, pela qualidade do jogo, pelo talento individual que tem à disposição, mas a verdade é que a equipa ainda não conseguiu agigantar-se frente aos adversários mais fortes do futebol português. Não roubou pontos nem ao FC Porto nem ao Sporting nem ao Sporting de Braga."

"Sem Liga Europa, terá possivelmente agora mais chances de se afirmar em definitivo na liga portuguesa", acrescenta.

Na ótica de Tomás da Cunha, o Vitória de Guimarães é um adversário de peso para o Benfica. 00:00 00:00

Por outro lado, o Benfica está a atravessar um bom momento, como explica o comentador desportivo à TSF. "Desde que Lage mudou a dinâmica ofensiva e juntou Chiquinho, Pizzi, Taarabt e Gabriel no meio campo, a equipa passou a ser muito mais perigosa ofensivamente. E tem Vinícius em grande forma."

Além disso, "o Benfica sabe que tem a vantagem de jogar antes do FC Porto e pode colocar alguma pressão nos dragões". Tomás da Cunha frisa, contudo, que "o Guimarães vai olhar olhos nos olhos o Benfica e tentar desafiar o campeão nacional".

A derrota do Sporting faz do título uma miragem e deixa os leões mais longe da luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, precisamente frente a um adversário direto, que se encontra, presentemente, em vantagem e à distância de nove pontos.

Um triunfo do Sporting, que não perde em Alvalade com o FC Porto desde 2008, permite ao clube orientado por Silas reduzir para seis pontos a diferença para os dragões e deixa em aberto a luta pelo segundo lugar ao longo da segunda metade do campeonato.

A derrota leonina permite aos dragões aumentar a vantagem para 12 pontos e deixa o Sporting praticamente fora da Liga dos Campeões, ainda na primeira volta, e ao alcance do Famalicão, que segue no quarto lugar, com 24 pontos, a dois dos lisboetas, e que no domingo recebe o Vitória de Setúbal.

O FC Porto não tem sido feliz nas deslocações a Alvalade, onde não vence desde 5 de outubro de 2008 (2-1), com golos de Lisandro López e Bruno Alves, e o Sporting tem um registo quase imperial em casa frente aos dragões, com um total de quatro vitórias e seis empates nas últimas dez épocas.

Para se manter na luta pelo título nacional, o FC Porto terá, por isso, de contrariar a história recente em casa do Sporting, onde com o treinador Sérgio Conceição nunca venceu e o melhor que conseguiu foram dois empates a 0-0 (em 2018/19 e 2017/18).

Em 2017/18, o FC Porto de Sérgio Conceição foi afastado das meias-finais da Taça de Portugal, em Alvalade, no desempate por grandes penalidades (5-4), após derrota por 1-0. No encontro da primeira mão o FC Porto venceu por 1-0, com um golo de Soares.

Do atual plantel portista, apenas o central Pepe saiu de Alvalade com os três pontos na bagagem, em 2005/06, e o maliano Marega foi o único que chegou ao golo em casa do Sporting, mas na altura com a camisola do Vitória de Guimarães (2015).

Com ambas as equipas praticamente na máxima força, apenas o leão Luís Neto está indisponível, a estreia de Silas pelo Sporting em clássicos foi reforçada com a despenalização do castigo de um jogo de suspensão aplicado ao congolês Yannick Bolasie e a inscrição de Pedro Mendes.

Sporting e FC Porto despediram-se de 2019 com vitórias por 4-2 que permitiram o apuramento para a final a quatro da Taça da Liga, respetivamente em casa do Portimonense e do Desportivo de Chaves e pretendem entrar em 2020 sob o mesmo signo.

O encontro entre Sporting e FC Porto, a contar para a 15.ª jornada da I Liga de futebol português, realiza-se no domingo, no estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 17h30.