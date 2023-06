Fim de uma era "brilhante e inesquecível". Benzema vai deixar o Real Madrid

Karim Benzema © Javier Soriano/AFP

Karim Benzema vai deixar o Real Madrid no final desta temporada, depois de 14 anos ao serviço do clube.

"O Real Madrid e nosso capitão Karim Benzema chegaram a acordo para terminar a sua brilhante e e inesquecível era como jogador do nosso clube", avançam este domingo os merengues, num comunicado divulgado no site oficial, expressando "a sua gratidão e todo o seu amor" ao jogador descrito como uma das suas "maiores lendas."

O avançado francês chegou ao Real Madrid em 2009, com 21 anos "e desde aí foi um jogador fundamental na era dourada da nossa história", destaca ainda o clube espanhol. Conquistou 25 títulos, um número recorde no Real Madrid: cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças da Europa, quatro Ligas espanholas, três Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

Benzema conquistou ainda a Bola de Ouro - prémio do France Football para o melhor futebolista da época - em 2022.

O anúncio surge depois de o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, ter dito no sábado que não havia "dúvidas" sobre o futuro de Benzema no Real Madrid, já que o avançado ainda tinha pela frente mais um ano de contrato.

Na terça-feira vai realizar-se uma cerimónia de despedida e homenagem ao avançado, que contará com a presença do presidente Florentino Pérez.

"O trajeto de Benzema no Real Madrid foi um exemplo de profissionalismo e representou os valores do nosso clube. Benzema ganhou o direito a decidir o seu futuro. Os adeptos desfrutaram do seu futebol mágico e único, tornando-se num dos mitos no nosso clube e numa das grandes lendas do futebol mundial", destaca ainda o Real Madrid.