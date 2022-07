Fim do sonho europeu. Portugal é goleado pela Suécia e está eliminado do Euro feminino

Portugal fez apenas um ponto na competição, no empate frente à Suíça na primeira jornada © Peter Powell/EPA

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu este domingo com a Suécia por 5-0 e foi eliminada na fase de grupos do campeonato da Europa.

Filippa Angeldahl abriu o marcador para as suecas aos 21 minutos, com um golo na sequência de canto. A partida esteve parada durante alguns minutos devido à lesão de Catarina Amado e, aos 45, a mesma Angeldahl bisou na partida.

Novamente na sequência de um canto, Carole Costa introduziu a bola na própria baliza e fez o 3-0 para a Suécia ainda antes do intervalo.

No regresso para a segunda parte, Kosovare Asllani, na conversão de uma grande penalidade fez o quarto golo sueco. As suecas ainda voltaram a marcar, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Na compensação, Stina Blackstenius fechou o resultado.

Portugal fica assim na última posição do grupo C do Euro 2022 de futebol feminino. Esta foi a segunda participação da seleção portuguesa, depois de em 2018 também ter ficado pela fase de grupos.